Calciomercato Juventus, Cherubini pesca in Premier League il rinforzo per la prossima stagione. Tutti gli aggiornamenti.

Con la sofferta ma meritata vittoria di Cagliari, gli uomini di Allegri sono riusciti a mantenere un importante distacco dalle due romane, preservando quel quarto posto divenuto a questo punto della stagione un obiettivo fondamentale anche e soprattutto in vista del futuro.

Al di là di quello che sarà il cammino in Coppa Italia, rappresentante un altro iter che a Torino intendono seguire “fino alla fine“, l’arrivo in Champions League garantirebbe non poca linfa da un punto di vista economico in vista di quelle che saranno le prossime operazioni di mercato.

Calciomercato Juventus, anche Tielemans tra i candidati per rinforzare il centrocampo di Allegri

Consapevole di quelli che saranno i diversi addio in programma nei prossimi mesi, la dirigenza juventina dovrà limare diverse regioni di campo, nel pieno rispetto di un equilibrio tra assecondamento degli aneliti di Allegri e rispetto delle finanze di Agnelli.

Tra le tante priorità, figura certamente quella di trovare un vice-Dybala ma non passi in secondo piano la ricerca di un elemento che possa finalmente migliorare il reparto di centrocampo.

Da tempo rappresentante una delle zone più deficitarie della Juventus tutta, questa necessiterà di plurime migliorie che finalmente apportino qualità e caratteristiche mancanti da diverse stagioni a questa parte ad un reparto fondamentale e da anni lungi dall’essere colonna portante come in passato.

In attesa di soluzioni e decisioni sul da farsi per i diversi giocatori qui presenti, a Torino starebbero sondando più opzioni per rimpolpare la zona mediana. In particolare, secondo CBS Sports, anche Youri Tielemans figura tra i profili osservati. Attualmente sotto contratto con il Leicester fino al 2023, ha dimostrato di non voler continuare con le “Foxes” ed è stato attenzionato da un emissario bianconero in occasione della gara di Conference tra il club inglese e il PSV Eindhoven.