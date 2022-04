Calciomercato Juventus, Chiellini e l’addio a fine stagione: annuncio ufficiale di “King Kong”

Calciomercato Juventus, il capitano potrebbe decidere di chiudere anzitempo la carriera dopo la disfatta azzurra. Ecco le sue parole.

Forse sì, forse no. La verità è che nemmeno lui si è ancora dato una risposta. Giorgio Chiellini potrebbe decidere di ritirarsi per sempre dalla scena, oppure lasciare la Vecchia Signore e tuffarsi a capofitto in una nuova avventura. All’estero presumibilmente, nella Major League Soccer d’Oltreoceano. Non lo sa neppure lui.

Il capitano è ancora scettico sul da farsi e lo si capisce benissimo da quello che ha detto pochi minuti fa alle presentazione di Reset Group: “Il futuro? Mi godo la giornata, a breve vedremo. Sono sereno: devo capire e valutare tante cose. Nel frattempo – ha concluso il così ribattezzato King Kong – mi godo le partite”. Una sola cosa avrebbe potuto potenzialmente fargli cambiare idea: la qualificazione della nazionale azzurra ai Mondiali in Qatar. Quello sì che sarebbe stato uno stimolo a continuare ancora per un po’, ma sappiamo tutti purtroppo come sia andata a finire. E questo potrebbe incidere in negativo sulla strada che Chiellini deciderà di prendere a fine stagione.

Calciomercato Juventus, bianconeri al lavoro per trovare il suo “erede”

Difficilmente si determinerà in merito prima che il campionato sia finito. Sembra chiaro che il suo intento sia quello di prendere tempo e di valutare nella massima serenità, senza fretta, cosa fare ora che la sua carriera lo ha messo davanti a un bivio. Molto peseranno, inevitabilmente, gli acciacchi e i problemi muscolari che, suo malgrado, ha ravvisato negli ultimi tempi. È dalla scorsa stagione che capitan Chiellini fa i conti con l’età e con alcuni infortuni, ed è per questo che in molti pensano che il ritiro sia una scelta quasi obbligata per il difensore livornese. Se così fosse, la Juve dovrà fare molto in fretta: trovare un uomo che sappia raccogliere ed onorare la sua eredità non sarà affatto facile.