Calciomercato Juventus, la clausola sblocca il primo colpo: firma immediata

Calciomercato Juventus, fa tutto la clausola: primo colpo sempre più vicino.

Le battute d’arresto di Milan e Napoli hanno riacceso una sia pur flebile fiammella di speranza per la Juventus, la cui vittoria in rimonta sul campo del Cagliari è servita se non altro il quarto posto dai possibili attacchi di Roma e Lazio, che continuano ad inseguire a debita distanza. In casa bianconera, però, a tenere banco è sempre la delicata questione dei rinnovi, con il futuro di Perin e Bernardeschi appesi ad un filo.

Situazione più fluida, invece, per De Sciglio e Cuadrado. In giornata erano state palesate forti perplessità in merito ad una permanenza all’ombra della Mole del “Panita”, al quale la dirigenza non avrebbe fatto pervenire alcun tipo di offerta per il prolungamento. In realtà, come scrive Giovanni Albanese su gazzetta.it, nel contratto del colombiano è presente una clausola che rende praticamente una formalità il suo prolungamento per un’altra stagione. Ragion per cui, l’ex Fiorentina e Chelsea resterà almeno un altro anno con la maglia bianconera.

Calciomercato Juventus, rinnovo Cuadrado: l’opzione presente nel contratto del Panita

Cuadrado-Juventus, avanti insieme, ma a piccoli passi. Nelle prossime settimane, e presumibilmente anche nei prossimi mesi, le trattative tra le parti continueranno, per provare a tracciare un percorso netto in vista del futuro. Sotto questo fronte, prescindendo dall’opzione automatica di rinnovo per un anno, andrà smussata ancora qualche divergenza, ma le sensazioni restano comunque positive, sebbene un’intesa totale non sia stata ancora raggiunta. La Juventus crede fortemente in Cuadrado, e il tutto fare di Allegri in più di una circostanza ha espresso il desiderio di restare in quella che considera a tutti gli effetti una seconda casa. Il tempo per trovare un filo rosso comune c’è: intanto, spazio al rinnovo annuale che chiude il cerchio, almeno per il momento.