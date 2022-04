Calciomercato Juventus, fascia da capitano e nuova clausola: così salta tutto

Calciomercato Juventus, la nuova proposta potrebbe cambiare tutte le carte in tavola. Ecco cosa può succedere.

Calciomercato Juventus, De Ligt in bianconero non è solo un valore aggiunto ma anche una fondamenta. Proprio così, classe 1999 ma già leadership da capitano. La Juventus sta pensando seriamente al futuro dell’olandese, a tal punto, da considerarlo il capitan futuro. E nonostante la clausola in vigore dal prossimo anno e un contratto in scadenza nel 2024, il futuro di De Ligt sembra saldamente bianconero.

La dirigenza sembra infatti molto convinta della decisione che andrebbe a prendere, spiazzando così l’agente del giocatore Mino Raiola che l’avrebbe già proposto ai big club esteri. De Ligt si trova benissimo a Torino, così come la fidanzata che non manca mai di parlare bene del nostro “bel paese”. Pertanto la possibilità di rivedere De Ligt in bianconero, e a lungo, adesso, diventa sempre più concreto.

Calciomercato Juventus, De Ligt nuovo capitano

Leadership, qualità ma anche grande motivazione, oltre che una correttezza esemplare in campo. De Ligt ha tutte le caratteristiche per corrispondere perfettamente all’identikit del campione. Non è un caso che nonostante l’ancora giovanissima età (classe 1999) sappia già essere decisivo in ogni partita che conta, ne abbiamo avuto modo già sabato con la vittoria sul Cagliari.

De Ligt capitan futuro, adesso, è più concreto a meno di offerte irrinunciabili. Come detto poc’anzi, difficilmente qualcuno, in questo momento, spenderebbe 120 milioni ma è anche vero che alla Juventus, sperano di continuare con lui ancora per lungo tempo, e si potrebbe estendere il contratto quindi fino al 2025.