Calciomercato Juventus, si sblocca il primo colpo: futuro già deciso

Non mancano mai le voci di calciomercato che riguardano la Juventus e le possibili mosse dei bianconeri in ottica futura.

Gli innesti di Vlahovic e Zakaria a gennaio sono stati sono i primi due di una lista che in questo 2022 porterà ad un sicuro rinnovamento dell’organico bianconero. Mister Allegri del resto attende rinforzi in tutti i reparti e anche i tifosi sognano l’arrivo di calciatori di spessore internazionale che possano aprire un nuovo ciclo vincente a Torino. La conquista dello scudetto e un cammino importante in Europa rimangono gli obiettivi principali di una squadra che ha sete di vittorie.

In casa Juventus si deve anche parlare però di cessioni, dalle quali il club potrebbe ricavare un importante tesoretto da poter poi reinvestire. Una somma importante arriverà in futuro dall’Inghilterra.

Dejan Kulusevski’s impact has been something incredible. Tottenham sources considers his permanent signing ‘matter of time’, €35m fee is not gonna be an issue. ⚪️ #THFC

Here are the conditions of the deal: https://t.co/fOzKA8kKhT

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 9, 2022