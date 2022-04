Calciomercato, addio Juventus: Allegri “tradito” | Ha scelto la Bundesliga

Calciomercato, tra i ruoli in cui i bianconeri dovranno intervenire al più presto c’è quello dell’esterno sinistro difensivo.

La dirigenza bianconera lavora a spron battuto per costruire la Juventus del futuro. L’obiettivo è non farsi trovare impreparati una volta che il calciomercato riaprirà i battenti.

Una “tappa” cruciale, quella estiva, in cui il margine d’errore stavolta è davvero ridotto. Un po’ tutti i reparti necessitano di un corposo restyling se si vuole tornare a competere per grandi traguardi e tra questi ci sono principalmente la difesa e il centrocampo. L’attacco è stato in parte sistemato con l’acquisto di Vlahovic ma bisognerà comunque intervenire per trovare un degno sostituto di Paulo Dybala. Tra i ruoli che in questo momento sono “scoperti” c’è però quello dell’out sinistro di difesa. Dove né Alex Sandro né tanto meno Luca Pellegrini hanno offerto le opportune garanzie e difficilmente saranno confermati. Da settimane è aperto il “casting”. La Juventus vorrebbe puntare su un calciatore giovane, di gamba, ma che possieda già una certa esperienza internazionale.

Calciomercato, dalla Germania: “Bensebaini verso il Borussia Dortmund”

Qualche mese fa era spuntato fuori il nome di Ramy Bensebaini, terzino sinistro del Borussia Monchengladbach. L’algerino, in Bundesliga dal 2019, sarebbe stato sondato anche dai bianconeri, che con il club tedesco vantano un ottimo rapporto: lo dimostra il recente affare Zakaria. Bensebaini, classe ’95, andrà in scadenza tra un anno ma se dovesse arrivare l’offerta giusta i Fohlen non ci penserebbero due volte a lasciarlo partire. E secondo Sport 1 tra le squadre maggiormente interessate all’esterno nordafricano, oltre a italiane e spagnole, ci sarebbe anche l’altro Borussia, il Dortmund.

Una richiesta specifica del suo ex allenatore Marco Rose, oggi sulla panchina giallonera, che è in cerca proprio di un laterale sinistro. Tramonterebbe, in questo caso, l’ipotesi Serie A. Bensebaini, infatti, avrebbe già comunicato la volontà di restare in Bundesliga.