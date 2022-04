Calciomercato Juventus, dietrofront Morata | Il blitz che “terrorizza” Allegri

Calciomercato Juventus, dietrofront Morata: c’è una squadra pronta ad assaltare lo spagnolo. Il blitz che terrorizza Massimiliano Allegri

Ci sono molti punti in questione che la Juventus, alla fine della stagione, deve per forza di cose trattare. Oltre i rinnovi dei giocatori in scadenza – uno su tutti quello di Cuadrado – ma anche quei riscatti che dovrebbero essere obbligatori. Ovviamente parliamo di Alvaro Morata, che Allegri vorrebbe avere alle sue dipendenze anche nella prossima stagione, ma la situazione è tutt’altro che semplice.

La cosa certa fino ad ora è che la Juventus ha chiesto uno sconto all’Atletico Madrid rispetto ai 35 milioni di euro pattuiti due stagioni fa per chiudere in maniera definitiva l’operazione. In queste due stagioni, nelle quali la società bianconera ha già versato 20 milioni di euro per il prestito, le cose non sono sempre andate per il verso giusto. E allora è anche corretto che i Colchoneros vengano incontro a quelle che sono delle cifre sicuramente adeguate per chiudere l’operazione. Ma fino al momento dalla Spagna si è alzato un muro.

Calciomercato Juventus, il blitz che terrorizza Allegri

Il motivo di questo sarebbe spiegato in un interesse assai importante dell’Arsenal nei confronti di Morata. Il tecnico dei Gunners Arteta è alla ricerca di un attaccante con caratteristiche simili a quelle dello spagnolo, e lo avrebbe messo nel mirino, magari mettendo sul piatto quella cifra richiesta dall’Atletico. O anche poco di meno. Sicuramente qualcosa in più dei 20 milioni che Cherubini vorrebbe investire per chiudere in maniera definitiva l’operazione.

Tutt’altro che semplice, quindi. Tutt’altro che sensazioni positive. A meno che, questo blitz londinese non diventi qualcosa di diverso nelle prossime settimane. Certo è che l’Arsenal ha sicuramente bisogno di investimenti lì davanti dopo aver salutato Aubameyang a gennaio e soprattutto vista la situazione che gira intorno a Lacazette, sempre più distante.