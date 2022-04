Calciomercato Juventus, Haaland lo “porta” a Torino | Clausola e commissioni shock

Calciomercato Juventus, il pagamento della clausola di Haaland potrebbe portare a Torino il brasiliano, già nel mirino dei bianconeri nella scorsa finestra di calciomercato.

Nonostante il recente infortunio e le poche realizzazioni dopo il ritorno in campo, il profilo dell’attaccante norvegese del Borussia Dortmund continua ad essere uno dei più importanti nel panorama europeo, se non addirittura mondiale per il talento cristallino e la dedizione mostrata sul terreno di gioco fino ad oggi.

La possibilità da parte del possibile club acquirente di pagare la clausola di 75 milioni di euro presente nel contratto del centravanti giallo nero in scadenza nel 2024 è sicuramente l’occasione che i vari club a lui interessato aspettano da tempo. Come riportato da “gianlucadimarzio.com” il Manchester City di Pep Guardiola si sarebbe già fatto avanti con un’offerta shock: ingaggio da circa 30 milioni a stagione, per 5 anni. Secondo Di Marzio la proposta comprenderebbe anche il pagamento di 70 milioni di euro di commissioni, oltre ai già citati 75 milioni per la clausola contrattuale.

Calciomercato Juventus, effetto domino Haaland: i dettagli

L’offerta del club inglese è senza dubbio molto allettante anche per il procuratore di Haaland, Mino Raiola, che ci ha abituato nel tempo al fatto che le commissioni siano sempre molto gradite e che rappresentano spesso un forte incentivo affinché una trattativa si chiuda. Il passaggio quindi del norvegese al Manchester City potrebbe liberare uno tra i numerosi attaccanti della squadra, tra cui appunto Gabriel Jesus, vicino all’addio anche nella passata finestra di calciomercato. Se la trattativa per il passaggio di Haaland si chiudesse, non sarebbe quindi da escludere l’affondo da parte di Cherubini per l’attaccante brasiliano che andrebbe a dare nuova linfa all’attacco bianconero della prossima stagione, sicuramente orfano dell’attuale 10 bianconero Paulo Dybala.