Calciomercato Juventus, un brasiliano per Allegri | L’agente vuota il sacco

Ancora rumors e indiscrezioni riguardo il calciomercato di una Juventus che in estate ha decisamente intenzione di cambiare pelle.

Cosa succederà nelle prossime settimane è ancora troppo presto per dirlo, ma di sicuro la dirigenza bianconera avrà stilato una lista di possibili colpi da mettere a segno nel corso dell’estate. Allegri ha bisogno di rinforzi in tutte le zone del campo e i tifosi si aspettano degli acquisti importanti, che possano rendere la Juventus ancora più competitiva non solo in Italia ma soprattutto in Europa.

Bisognerà anche rinforzare il pacchetto arretrato. Bonucci e Chiellini non sono più giovanissimi e specie sul futuro di quest’ultimo ci sono ancora dei dubbi da sciogliere. L’esperto centrale potrebbe chiudere a fine stagione la sua lunghissima esperienza in bianconero, indeciso tra il ritiro e la possibilità di giocare negli States. Si cercano dunque eredi e tra i nomi accostati alla Juve c’è anche quello di Igor, 24enne brasiliano.

Calciomercato Juventus, Igor felice a Firenze: le parole dell’agente

Sportmediaset riporta le parole dell’agente Fialdini del calciatore della Fiorentina, uno dei migliori tra i viola nel match vinto al San Paolo-Maradona sul Napoli di Spalletti. “Non si stanca mai di imparare, crescerà ancora molto, penso che ha ancora dei margini di miglioramento. Ha la fiducia del tecnico e dei compagni, diventerà sempre più un punto di riferimento”. Si è parlato anche di futuro, visto che il centrale è seguito da tanti club. “Rinnovo? Ancora non lo possiamo sapere, ma senza dubbio lui è molto felice a Firenze e cercherà di imporsi in viola”. Parole che sembrano per il momento spegnere ogni possibile spiraglio riguardo una sua partenza.