Calciomercato Juventus, Maldini alza il telefono | Colpaccio Scudetto

Calciomercato Juventus, sembrerebbe ci siano anche i rossoneri sul calciatore che in estate saluterà Torino.

L’addio a Paulo Dybala ha inevitabilmente scosso l’intero ambiente Juventus. Anche i più critici nei confronti del fantasista argentino non sono rimasti insensibili al momento dell’annuncio di Maurizio Arrivabene. È passato quasi un mese dalla comunicazione ufficiale dell’amministratore delegato bianconero, che davanti ai giornalisti ha reso note le motivazioni che hanno indotto la società ad interrompere ogni trattativa per il rinnovo dell’attaccante di Laguna Larga. Una decisione presa a malincuore ma “inevitabile”.

Una brutto colpo anche per il diretto interessato, che invece sarebbe rimasto volentieri a Torino. Lo sta dimostrando nelle ultime partite, peraltro. E lo si può vedere dalle sue non banali reazioni emotive durante i festeggiamenti per un gol oppure per una vittoria. Lasciare la Juventus, la sua “casa” per oltre sette stagioni, non sarà semplice nemmeno per la Joya. Ma ormai la decisione è stata presa e adesso la priorità è voltare pagina. Sia per il club che per il giocatore. La Signora è già all’opera per trovare un sostituto, mentre Dybala e il suo entourage stanno cercando di capire quale sarà la loro prossima destinazione.

Calciomercato Juventus, anche il Milan piomba su Dybala

Si parla da mesi di un interessamento dell’Inter ma su Dybala non ci sono solamente i nerazzurri. A quanto pare negli ultimi giorni s’è fatto sotto anche il Milan. E non lo ha fatto tramite un intermediario come avviene di solito, ma si è scomodato Paolo Maldini in persona. L’alto dirigente rossonero si è semplicemente limitato a prendere delle informazioni assecondando la richiesta di Stefano Pioli, il quale tempo fa aveva delineato una sorta di identikit che corrisponde proprio all’argentino. “Se Dybala dà disponibilità al Milan? – ha svelato il giornalista Luca Momblano a CMIT TV – Presumo che per sommi capi l’entourage che non si aspettava neanche la chiamata e una volta messa giù la cornetta gli agenti non siano rimasti insensibili dal fatto che quella chiamata l’abbia fatta Paolo Maldini”.