Calciomercato Juventus, sentenza de Ligt definitiva | Tripla opzione di scambio

Calciomercato Juventus, il difensore olandese è da tempo nel mirino di un club europeo. Ma c’è già pronta un’alternativa.

Anche nell’ultima trasferta di Cagliari ha dimostrato di essere imprescindibile. C’è la sua firma su uno dei due gol che hanno permesso ai bianconeri di portare via tre punti fondamentali dalla Sardegna e ripartire immediatamente dopo la sconfitta con l’Inter.

Matthijs de Ligt è riuscito a conquistare tutti e questa è stata senza dubbio la stagione della sua definitiva consacrazione. Le frequenti assenze di Chiellini e Bonucci l’hanno responsabilizzato e non di rado si è preso la squadra sulle spalle nei momenti difficili. Pensare di poter fare a meno di lui, in questo momento, viene difficile. Ma il giovane difensore olandese continua ad essere cercato da tante squadre. E, come abbiamo ribadito più volte, se dovesse arrivare un’offerta allettante la Juventus potrebbe anche vacillare. Tra i club che gli hanno fatto la corte in maniera spudorata c’è soprattutto il Barcellona, che con ogni probabilità farà un nuovo sondaggio nel prossimo calciomercato estivo.

Calciomercato Juventus, il Barça “dimentica” de Ligt con l’arrivo di Gabriel

Il problema però è che per mettere le mani su de Ligt i blaugrana dovranno sborsare circa settanta milioni di euro oltre all’ingaggio e la sua rimane un’operazione poco fattibile se consideriamo che le casse del Barça non sono più floride come lo erano un tempo. Ma l’allenatore dei catalani, Xavi, avrebbe individuato un valido sostituto. L’ex centrocampista ha bisogno di un centrale mancino e il brasiliano Gabriel dell’Arsenal potrebbe fare al caso suo. Se dovesse concretizzarsi l’operazione con i Gunners il Barcellona mollerebbe dunque la pista de Ligt. Secondo Sport, le possibili pedine di scambio per convincere i londinesi sarebbero l’ex juventino Neto, Memphis Depay e Riqui Puig.