Calciomercato Juventus, Conte ci prende gusto: altro “scippo” ad Allegri | Regalone a zero.

Nonostante siano esattamente ancora 78 i giorni che mancano all’inizio della sessione estiva di calciomercato e di tutto ciò che si porta dietro, come , ad esempio, le è più svariate indiscrezioni ricevute dagli esperti di turno tramite i loro contatti, le trasmissioni a tutte le ore, in diretta o rimandate in onda, le smentite etc…, le trattative tra i diversi club sono iniziate da un bel pezzo.

Massimiliano Allegri ©LaPresse

Tra quelle più calde in questo periodo ci sono sicuramente quelle che riguardano i giocatori in scadenza di contratto: basti infatti pensare ai vari Donnarumma, Insigne, Çalhanoğlu o allo stesso Lionel Messi, per i quali le trattative erano partite già mesi e mesi prima. Anche in questo caso il calciatore in questione, che probabilmente sarà soffiato da Antonio Conte a Max Allegri , è un calciatore in scadenza di contratto.

Matthias Ginter, l’irruzione del Tottenham che beffa la Juve

Il calciatore tedesco classe ’94 che dal suo arrivo al club attuale nel 2017 ha raccolto 177 presenze, 11 goal e 5 assist, infatti, ha il contratto in scadenza nel 2022 e ha già annunciato di non voler continuare la sua esperienza con il Borussia Mönchengladbach. Per questo motivo, almeno fino a questo momento, sulle sue tracce ci sarebbero già la Juventus, il West Ham e Aston Villa: secondo quanto riporta SKY Sport uk, però, sembra che il Tottenham di Antonio Conte si sia intromesso con forza nelle trattative, assumendo di fatto una posizione importante nella gerarchia delle scelte del calciatore.