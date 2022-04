Calciomercato Juventus, voltafaccia incredibile | Vola da Ronaldo

Pasqua è all’orizzonte, il campionato non va in vacanza ma il calciomercato della Juventus continua ad essere un argomento molto caldo tra i tifosi.

I bianconeri ancora non sono tagliati definitivamente fuori dalla corsa scudetto, anche se parlando in modo obiettivo recuperare il divario da chi sta davanti a poche gare dalla conclusione appare una missione quasi impossibile. Cercare di ottenere un piazzamento utile per la prossima Champions League è invece l’obiettivo minimo da raggiungere, considerando anche gli introiti che il torneo internazionale garantisce.

Somme che potranno essere reinvestite in chiave mercato, visto che mister Allegri attende rinforzi praticamente in tutte le zone del campo. E con lui anche i tifosi, speranzosi del fatto che la dirigenza riesca a portare a Torino campioni di spessore, elementi in grado di innalzare la qualità della rosa.

Calciomercato Juventus, per Dembelè c’è la pista United

Un nome più volte accostato ai bianconeri nel corso dell’ultimo periodo è quello di Ousmane Dembelè, attaccante del Barcellona in scadenza di contratto con i blaugrana. Proprio l’essere un possibile obiettivo a parametro zero stuzzica la fantasia di tanti top club che sono pronti a offrirgli un ingaggio. Come spiega “El Nacional” sembrano essere in ribasso le possibilità che il francese rinnovi il contratto. Il Psg potrebbe essere la sua prossima squadra, del resto i francesi non badano a spese per rinforzare la loro squadra. Ma ora sembra aprirsi anche la pista che porterebbe Dembelè verso la Premier League ed esattamente verso il Manchester United. Dove giocherebbe al fianco di Cristiano Ronaldo. Si fa sempre più complicato dunque un suo possibile approdo in Italia.