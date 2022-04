Calciomercato Juventus, Simeone stregato: lo soffia ad Allegri

By

Calciomercato Juventus, Simeone beffa Allegri e lo porta a Madrid. Le ultime dalla Spagna.

Che la Vecchia Signora abbia bisogno di rinforzi è ormai chiaro a tutti e da tempo. Le basi per crescere e far bene ci sono, soprattutto grazie alle ponderate quanto importanti operazioni dello scorso gennaio, cui dovrà necessariamente far seguito un modus operandi attento e concreto nei prossimi mesi.

Questo dovrà necessariamente seguire la strada della sostenibilità, accontentando al contempo la visione di mister Allegri, al fine di consegnare lui una rosa che ne rispecchi la visione e porti la squadra torinese a competere con più convinzione per un obiettivo ormai destinato a non essere centrato per il secondo anno consecutivo.

Calciomercato Juventus, Simeone stregato da Molina: le ultime sul gioiello dell’Udinese

Nulla di grave, sia ben chiaro. Nel calcio, così come nella vita, ogni ciclo è destinato ad esaurirsi e dopo una decade di totale dominio era normale che i bianconeri lasciassero spazio a realtà da tempo passate in sordina in questi ultimi anni.

Nessuno, però, vuole restare a guardare. Piuttosto, si cercherà di catalizzare un nuovo e importante progetto come quello avviato più di dieci anni fa dall’ormai “nemico” Beppe Marotta. I profili fin qui monitorati sono molti e, come raccontatovi in queste settimane, si segnala l’interesse per diversi elementi del nostro campionato.

Tra questi, ricordiamo anche quello di Nahuel Molina, trascinatore e leader dell’Udinese di Cioffi, finito nel mirino di tante realtà della Serie A e non solo. Ammirato anche da Allegri e colleghi, il 26 argentino avrebbe stregato Simeone che avrebbe chiesto alla dirigenza dell’Atletico di continuare a mantenere vivido l’interesse nei confronti del laterale destro in vista di un affondo da concretizzare in estate.

A riportarlo è Mundo Deportivo.