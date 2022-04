Calciomercato Juventus, fari sulla nuova perla brasiliana: 20 milioni

Calciomercato Juventus, fari sulla nuova perla brasiliana: la valutazione è di 20 milioni di euro e arrivano dalla Premier le possibili concorrenti

I fari, secondo quanto riportato in esclusiva da calciomercato.it, si sarebbero accesi su un talentino brasiliano. Che già l’anno scorso era stato proposto alla Roma e al Milan ma che poi le due società avevano deciso di lasciar perdere. Adesso però le cose sarebbero cambiate, con Cherubini che si starebbe muovendo contro le big della Premier League – soprattutto l’Arsenal – per cercare di prendere un centrocampista mancino: Danilo.

Elemento del Palmeiras, dove ha collezionato 97 presenze, 8 gol e 6 assist, il centrocampista è uno dei migliori elementi prodotti dalla cantera del club brasiliano. L’anno scorso il ragazzo era stato proposto alla Roma e al Milan, come detto, ma ad una cifra diversa da quella che in questo momento starebbe chiedendo il club: si è passati dagli 8-10 milioni di un anno fa, ai venti di adesso.

Calciomercato Juventus, è scontro in Premier League

Il club brasiliano vorrebbe monetizzare al massimo da una possibile cessione. E vuole una cifra che forse appare esagerata visto che arriverebbe in Europa da un campionato totalmente diverso. Ma i numeri e le prestazioni parlano per questo ragazzo che come detto interesse soprattutto in Premier League, sponda Arsenal, ma non solo.

Anche il Benfica ci ha pensato quando le cifre erano completamente diverse. Ma a queste condizioni i lusitani sembrano essersi tirati fuori da quella che potrebbe essere una trattativa per portare in Europa il centrocampista. La Juventus insomma valuta attentamente la questione. Ah, infine: il nome di Danilo sembrava interessasse anche a Marsiglia e Lazio, ma la realtà sembra essere diversa da queste indiscrezioni.