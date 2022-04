Calciomercato Juventus, offerto alla Lazio | Ma c’è un ostacolo

Il calciomercato della Juventus continua ad accumulare voci e rumors mentre ci avviciniamo alla fase conclusiva di questa stagione.

La serie A si avvicina alle battute finali e la squadra di Allegri è impegnata a rincorrere un piazzamento Champions. Con tanti rimpianti per lo scudetto, visto che il primo posto non è in fondo così lontano per Morata e compagni. C’è però poco tempo per recuperare e pesano molto i punti persi ad inizio stagione, oltre che lo scontro diretto con l’Inter.

Alla fine del campionato si tireranno le somme e ci si concentrerà sulle mosse di mercato da fare per rinforzare la squadra, rendendola sempre più competitiva. In attacco la Juventus non potrà contare su Dybala, per il quale si è deciso di non fare alcuna offerta di rinnovo. Ma l’argentino potrebbe non essere il solo a non prolungare la sua esperienza torinese.

Calciomercato Juventus, Bernardeschi-Lazio: ingaggio troppo alto

Come ha spiegato il giornalista Niccolò Schira su Twitter, non c’è accordo in arrivo con Federico Bernardeschi, c’è ancora una differenza troppo ampia tra le richieste del calciatore e la proposta di rinnovo al ribasso della Juventus. Per questo motivo il jolly offensivo potrebbe cambiare aria. Bernardeschi sarebbe stato proposto alla Lazio di Sarri, con il quale l’ex calciatore della Fiorentina ha un buon rapporto. Ma a frenare il possibile accordo sarebbe proprio la richiesta di ingaggio, considerata troppo alta