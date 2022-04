Calciomercato Juventus, flop e addio: mesto ritorno alla casa madre

Calciomercato Juventus, l’attaccante non ha convinto ed è quasi improbabile che venga riscattato. Cosa faranno ora i bianconeri?

Sei stagioni fa arrivò a Torino con le stimmate del predestinato. D’altronde, il suo curriculum parlava chiaro: appena ventenne, da attaccante esterno, aveva segnato gol a grappoli con la maglia della Dinamo Zagabria. Ben sedici in due anni, tanto da meritarsi numerose convocazioni con la nazionale maggiore. E la Juventus, per strapparlo alla concorrenza, sborsò circa 23 milioni di euro facendogli subito firmare un quinquennale.

Tuttavia, dopo alcune prestazioni incoraggianti, Marko Pjaca non è più riuscito ad incidere. Si è rivelato un giocatore fortemente discontinuo e, suo malgrado, troppo spesso incline agli infortuni. A partire dal 2018 l’attaccante croato non rientrava più nei piani del club bianconero e così è iniziata una lunga girandola di prestiti tra Italia ed Europa. Prima Schalke 04 e Fiorentina, poi Anderlecht, Genoa ed infine Torino. Oggi Pjaca veste la maglia granata ma pure con la squadra allenata dal suo connazionale Ivan Juric ha trovato poco spazio. Si pensava potesse finalmente esplodere ed invece anche sull’altra sponda del Po si sta rivelando un flop. Ed i motivi sono sempre gli stessi: discontinuità e infortuni.

Calciomercato Juventus, il Torino non riscatterà Pjaca

Pjaca è al Toro in prestito con diritto di riscatto a sette milioni di euro ma difficilmente il club di Urbano Cairo deciderà di tenere il croato. Che dunque farà verosimilmente ritorno alla Juventus, con la qualche ha ancora un anno di contratto. Lo riporta Repubblica, specificando che in estate i bianconeri dovranno decidere se tenerlo in rosa fino al 2023 oppure se cederlo in prestito per l’ennesima volta.