Calciomercato Juventus, la risoluzione che spalanca la strada al colpo scudetto

Calciomercato Juventus, i bianconeri dovranno fare i conti con il ritorno dal prestito: due le strade da percorrere.

Calciomercato Juventus, dopo la sua esperienza nei Rangers, Aaron Ramsey, con molta probabilità, ritornerà a Torino a giugno. E ora le strade da percorrere sono due.

Calciomercato Juventus, Ramsey ritorna | Rescissione o cessione

La società cercherà di cedere a livello definitivo il centrocampista anche se non sarà semplice. L’altra ipotesi è la rescissione del contratto ma lì bisognerà tenere in conto, comunque, l’eventualità di una buonuscita. Situazione che i bianconeri vorrebbero quindi evitare.

Il risparmio sullo stipendio di Ramsey, che si aggira intorno ai 7 milioni di euro, permetterebbe ai bianconeri di avere più spazio di manovra in colpi in entrata. Un destinato segnato che avrà anche una conseguenza decisiva. Come scrive ‘Tuttosport’, ora la dirigenza è ad un bivio ma è ancora speranzosa nell’eventualità della cessione a titolo definitivo che permetterebbe, quindi, più spazio per eventuali acquisti.