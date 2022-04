Calciomercato Juventus, tripla firma a un passo | Ecco quando si chiude

Le mosse di calciomercato della Juventus sono difficili da prevedere, ma i tifosi si aspettano grandi nomi nel corso della prossima estate.

La strategia del club è chiara, è quella di rinnovare il suo organico abbassando nel contempo l’età media della rosa. Solo in questo modo mister Allegri potrà aprire un ciclo vincente, puntando nuovamente allo scudetto in serie A e ad un cammino importante in Europa. Per questo motivo c’è la necessità di accogliere dei volti nuovi praticamente in tutte le zone del campo.

Le mosse della Juve saranno però influenzate anche dall’esito dei rinnovi contrattuali dei quattro elementi (per Dybala si è già deciso per il mancato rinnovo) della rosa che attendono di prolungare l’accordo in scadenza il 30 giugno. E sembrano esserci novità in tal senso.

Calciomercato Juventus, Perin, De Sciglio e Cuadrado vicini alla firma

🇮🇹 #Perin2025, accordo in fase di definizione, si fa al 102%

🇮🇹 #DeSciglio: rinnovo impostato, ma serve un altro summit per chiudere

🇮🇹 #Bernardeschi: non ci sono aggiornamenti

🇨🇴 #Cuadrado: è scattata l’opzione per il rinnovo annuale, ma la Juve vuole formalizzare diversamente — Romeo Agresti (@romeoagresti) April 13, 2022

Il giornalista Romeo Agresti su Twitter ha fatto il punto della situazione proprio riguardo i rinnovi contrattuali ancora da definire. Non sembrano esserci dubbi su Perin, atteso dalla firma fino al 2025. L’affare potrebbe definirsi al più presto. Sono alte le possibilità di prolungare la carriera a Torino anche per De Sciglio, per il quale però serve un altro incontro tra le parti per chiudere. Anche Cuadrado rimarrà alla Juventus. Come spiega il giornalista per il calciatore colombiano “è scattata l’opzione per il rinnovo annuale, ma la Juve vuole formalizzare diversamente”. Nessun aggiornamento invece relativamente a Bernardeschi: un suo addio a fine stagione a parametro zero non è affatto da escludere. Se ne capirà di più nel corso delle prossime settimane.