Calciomercato Juventus, 180 mila sterline a settimana non bastano: l’erede di Dybala a un bivio

Calciomercato Juventus, la proposta di rinnovo è sul piatto ma sarebbe stata accolta freddamente dagli agenti del calciatore.

Rimpiazzare un talento del calibro di Paulo Dybala è un compito tutt’altro che agevole. Difficile infatti trovare un giocatore che può assicurare quella qualità negli ultimi trenta metri come il fantasista originario di Laguna Larga. Certo, l’argentino recentemente non ha assicurato la continuità che la Juventus si aspettava. Non l’ha potuto fare anche per via dei continui infortuni e problemi muscolari vari che non gli hanno dato scampo.

Una concatenazione di cause ed effetti che hanno portato alla decisione di non rinnovare la “Joya” e voltare dolorosamente pagina dopo sette anni di amore puro tra Dybala e l’universo bianconero. Una trattativa, quella per il rinnovo, iniziata tra mille dubbi e finita con un divorzio quasi annunciato. Fatto sta che da giugno in poi l’ex Palermo vestirà un’altra maglia e la Juventus ha bisogno di assicurarsi un giocatore che possa non farlo rimpiangere. Sarà complicato ma la società è al lavoro da tempo su diversi nomi. E come ha più volte ribadito il vicepresidente Pavel Nedved non si farà trovare impreparata.

Calciomercato Juventus, Gabriel Jesus prende ancora tempo nella trattativa per il rinnovo

Tra i profili che vengono spesso accostati alla Juventus c’è quello di Nicolò Zaniolo, che proprio ieri sera si è preso la scena segnando una tripletta nella notte di Conference League con la sua Roma. Una prestazione che avrà sicuramente fatto lievitare ancora di più il prezzo del suo cartellino. Ma nelle scorse settimane è spuntato fuori anche il nome di Gabriel Jesus del Manchester City, che quest’anno sta trovando poco spazio nella corazzata allenata da Pep Guardiola. La Juventus aveva chiesto informazioni già un anno fa ma la cifra che richiedevano i Citizens era decisamente troppo elevata. Con il fatto che Gabriel Jesus il prossimo andrà a scadenza però qualcosa potrebbe cambiare.

Intanto la proposta di rinnovo del City prevede un raddoppio dello stipendio (da 90mila e 180mila sterline a settimana), ma l’entourage del calciatore – come riporta teamtalk.com – non avrebbe dato ancora alcuna risposta.