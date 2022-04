Calciomercato Juventus, Morata rincara la dose: l’annuncio sul suo futuro che fuga ogni dubbio

Calciomercato Juventus, Alvaro Morata rincara la dose. Ecco l’annuncio sul futuro che fuga ogni dubbio su quella che è la volontà del calciatore

Una dichiarazione che lascia spazio a pochi dubbi e che svela se mai ancora ce ne fosse bisogno qual è la volontà di Alvaro Morata per la prossima stagione. L’attaccante della Juventus, alla fine dell’anno, dovrebbe tornare all’Atletico Madrid per la fine del prestito biennale, a 20 milioni di euro, grazie al quale ha giocato a Torino nelle ultime stagione.

Dovrebbe tornare sì, perché al momento non ci sono i margini di un riscatto definitivo. La Juventus non ha intenzione di versare i 35 milioni di euro pattuiti con il club spagnolo per prendere in maniera definitiva il cartellino di Alvaro. Cherubini ha già cercato uno sconto ma al momento, anche per via di un interesse dell’Arsenal, l’Atletico ha risposto picche. Le trattative andranno avanti, è evidente, ma non è per niente sicuro che lo spagnolo rimanga alla corte di Massimiliano Allegri anche il prossimo anno. La situazione è da monitorare.

Calciomercato Juventus, le parole di Morata

Intanto l’attaccante spagnolo ha parlato a Dazn. Confessando qual è la sua volontà. “Tutti i giocatori della Juventus si giocano il loro futuro in ogni allenamento e in ogni partita. C’è una coda lunghissima di giocatori che vogliono venire alla Juve. Mi sento molto bene qui, poi non dovete chiedere a me” ha detto. Un ulteriore segnale che lui sta bene a Torino e che non vorrebbe per nulla muoversi da quella che è la società che gli ha dato fiducia quando era un ragazzino e che lo ha lanciato nel calcio che conta prendendolo dal Real Madrid.

Allegri anche lo vorrebbe tenere. Ma ci sono delle condizioni economiche e dei paletti che devono essere rispettati. Altrimenti sarà addio, con la destinazione più probabile che appare quella della Premier League in maglia Gunners.