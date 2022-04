Juventus-Bologna, arrembaggio bianconero | Le scelte di Allegri

Ci siamo, poco più di 24 ore e poi la Juventus tornerà in campionato per affrontare il Bologna nel prossimo turno di serie A.

Nessuna vacanza pasquale, si gioca regolarmente la giornata numero 33 con i ragazzi di Allegri che sono in scia alle prime tre della classifica. Senz’altro devono esserci dei rimpianti per la mancata possibilità di partecipare alla volata finale per il titolo. Qualche punto perso ad inizio torneo, il ko nell’ultimo confronto con l’Inter. Certo il gap da recuperare non è ampissimo, ma le partite da disputare sono sempre meno e la rimonta sembra davvero impresa utopistica.

Ad ogni modo la Juventus sa benissimo di dover dare il massimo in questo rush finale, senza fare troppi calcoli. Indispensabile la qualificazione alla prossima Champions League, torneo che non solo garantisce vetrina internazionale ma anche introiti economici importanti, da reinvestire poi sul mercato. Ma torniamo al Bologna, avversario sabato pomeriggio alle 18.30, squadra da prendere con le pinze, da non sottovalutare.

Juventus, contro il Bologna Allegri schiera tre trequartisti dietro Vlahovic

C’è tanta curiosità tra i tifosi riguardo le scelte di Allegri per questa sfida. Il tecnico sceglierà il tridente dall’inizio oppure si affiderà ad un più classico 4-4-2? Complici anche le assenze, la Juventus potrebbe scendere in campo con un modulo ancor più offensivo, con tre uomini dietro Vlahovic. L’ex Fiorentina sarà il perno centrale, ma dietro di lui si muoveranno Morata, Dybala e Cuadrado. Allegri insomma si giocherà tutte le sue carte per mandare in tilt la difesa bolognese. La cerniera di centrocampo sarà formata da Zakaria e Rabiot. I dubbi sono in difesa: Bonucci dovrebbe essere preferito a Chiellini come partner di De Ligt. A destra Danilo, mentre a sinistra si giocano una maglia Alex Sandro e Pellegrini.