Juventus, ultim’ora FIGC | Caso plusvalenze: provvedimento ufficiale

Juventus, ultim’ora ufficiale: caso plusvalenza, ecco il provvedimento ufficiale della Figc sul processo sportivo di Roma

Tutti prosciolti. Niente di rilevante. Nessuna ammenda, nessuna squalifica, nessuno scossone sulla classifica. La Figc sull’inchiesta federale sulle plusvalenze ha deciso: non c’è nessun motivo per chiedere qualcosa che evidentemente non esiste. Insomma, le richieste del procuratore federale sulle ammende e sulle inibizioni verso Agnelli, Nedved, Cherubini e Paratici non hanno trovato nessun accoglimento.

Tutti prosciolti, anche le altre società coinvolte nella questione. E anche Parma e Pisa, in Serie B, che a quanto pare rischiavano qualcosa in più di una semplice multa ma anche e dei soprattutto dei punti di penalizzazione in classifica. Non ci saranno. Nessuno ha commesso nulla secondo la giustizia sportiva. Ufficiale.