Calciomercato Juventus, volano gli stracci: 50 milioni per la spalla di DV7

Calciomercato Juventus, volano gli stracci in casa Barcellona: il club comunque chiede almeno 50 milioni per il proprio investimento estivo

Volano gli stracci. E nessuno sicuramente si aspettava che la storia d’amore potesse finire solamente dopo un anno. Ma così pare, soprattutto perché nel corso di questa stagione sono successe molte cose. La prima, quella principale, l’allontanamento di Koeman dalla panchina, colui che probabilmente aveva avuto un ruolo definitivo nella firma la scorsa estate.

Insomma, Depay al momento non è sicuro di rimanere al Barcellona anche la prossima stagione. Anzi, la sensazione è che sappia anche lui che il tempo è già finito e sta cercando in tutti i modi di trovare una nuova sistemazione per la prossima stagione. Ma il Barcellona non ha nessuna intenzione di lasciarlo andare via a zero – così com’è arrivato – anche perché nel momento della firma il giocatore ha preso un bonus importante. Insomma, Laporta, che ha bisogno di soldi, vuole almeno rientrare da questo investimento.

Calciomercato Juventus, Cherubini su Depay

El Nacional sottolinea come sul giocatore olandese ci siano soprattutto la Juventus e il Lione. Ma anche in Premier League, ma in maniera un po’ più defilata, guardano attentamente a quella che potrebbe essere l’evolversi della situazione attorno al centravanti della nazionale olandese. Ma appaiono come detto società indietro in quella che potrebbe essere una trattativa importante per la prossima stagione.

La cosa certa comunque al momento è che il calciatore non partirà gratis. Nonostante come detto sia arrivato a parametro zero. Il Barcellona dovrebbe chiedere una cifra vicina ai 50 milioni di euro per il suo cartellino, ma forse si potrebbe “accontentare” anche di 40. Mica bruscolini. Però in attacco qualcuno serve, anche per andare a sostituire Dybala in uscita. Ma a queste cifre, pensare di prendere Depay, appare impossibile.