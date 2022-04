Calciomercato Juventus, sono arrivate le dichiarazioni ufficiali del diretto interessato. Sciolti così molti dubbi circa il suo futuro.

Manca sempre meno all’apertura della campagna acquisti estiva, dalla quale dipenderanno le sorti future di tante squadre della nostra Serie A. Al contempo, il modus operandi della dirigenza juventina e tante altre subirà l’influenza di quello che sarà stato il cammino durante questa stagione.

Al di là del fascino della competizione, non è un caso che la compagine di Allegri stia difendendo con unghie e denti il quarto posto, divenuto a questo punto obiettivo minimo ma fondamentale soprattutto per questioni finanziarie.

L’arrivo tra le prime quattro garantirebbe infatti importanti introiti che Cherubini e colleghi dovranno poi essere in grado di indirizzare nel miglior modo possibile per rinforzarsi.

Le regioni di campo nelle quali intervenire sono notoriamente disparate, soprattutto alla luce delle tante difficoltà vissute dalla squadra in questi anni. Negli ultimi mesi, doppio impegno europeo a parte, la Juventus sembra aver trovato una propria quadra.

Ciò non esclude però l’urgenza di un duplice lavoro sia in entrata che in uscita che assecondi da un lato la visione di Allegri e che dall’altro rispetti le esigenze finanziarie di Andrea Agnelli. In quest’ottica, assumono valore fondamentale anche eventuali operazioni a costo zero.

Calciomercato Juventus, annuncio ufficiale di Matthias Ginter

Divenute sempre più frequenti negli ultimi anni, anche i bianconeri hanno nel recente periodo concretizzato diversi colpi senza alcun esborso per il cartellino dei giocatori. Non sempre si è trattata di una scelta felice ma ciò non esclude la possibilità di veder seguire questa prassi anche in futuro.

In tale ottica, ad aver attirato molta attenzione, non solo in casa Juve, è stato il nome di Matthias Ginter. Il difensore del Borussia Monchengladbach va in scadenza il prossimo giugno e per qualità ed esperienza ha suscitato l’interesse di tante squadre continentali.

Il numero 28 ha da poco rilasciato un’intervista a Sport1, in occasione della quale si è così espresso circa le sue prossime scelte.

“Al momento parlo molto con la mia famiglia e con altre persone di cui mi fido. È difficile trovare una linea temporale, ma non credo che ci vorrà molto prima che ci sia qualcosa da annunciare. Ma se alla fine sarà tra una, due o tre settimane, non ne ho idea. Ancora una volta: non credo che ci vorrà molto più tempo. Se qualcosa è stato risolto, verrà anche segnalato. Ma fino a quel momento bisognerà pazientare. Vorrei per oraesimermi da commenti su club specifici o questioni nazionali ed estere. Ma ovviamente parli con persone diverse e hai alcune cose che sono importanti per te. Poi vedrai tutto il resto”.