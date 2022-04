Juventus, la pazienza con Allegri è finita: “Esonero immediato”

Juventus, Allegri di nuovo nell’occhio del ciclone. I bianconeri non sfondano con il Bologna: “Via subito.”

Il finale palpitante con il quale la Juventus ha posto sotto assedio il Bologna non è valsa una vittoria che avrebbe contribuito a consolidare il quarto posto in classifica, mantenendo vive le flebili speranze Scudetto.

L’incornata di Vlahovic sul fantastico assist di Alvaro Morata ha impedito una sconfitta assolutamente clamorosa, che tra l’altro non sarebbe stata affatto immeritata. La “Vecchia Signora” è apparsa lenta, contratta, non riuscendo mai a dare ritmo alla propria manovra ingolfata dalla giornata no di molti calciatori chiave: Dybala in primis, ma anche Cuadrado quest’oggi non si è reso protagonista della migliore prestazione stagionale. Poco brio, assenza di idee ed attacco spuntato, con Allegri che è finito nuovamente nell’occhio del ciclone, reo di non essere riuscito ancora a dare un’identità di gioco ad una squadra in flessione dopo la buona prova offerta contro l’Inter.

Calciomercato Juventus, furia social contro Allegri: “Via subito”

E così, i social sono diventati immediatamente cassa di risonanza delle polemiche dei tifosi, che hanno messo nel mirino il tecnico livornese. La zona Scudetto è sempre più lontana, mentre la Roma e la Lazio potrebbero avvicinarsi: occhio alla Fiorentina, che ha ancora una partita da recuperare e tra pochi giorni sarà di scena in uno Stadium non più inviolabile. Ecco una rapida carrellata dei messaggi contro Allegri.

Ma allegri cosa pretende di più? Ti hanno preso il capocannoniere della serie A e sembra petagna 2.0… il milan si sta giocando lo scudetto con MESSIAS, se al posto di pioli ci fossi stato tu a quest’ora sarebbero quindicesimi#JuveBologna #Juventus #AllegriOut — vitbi ⚫⚪👋 (@vitbi00) April 16, 2022

#AllegriOut 9 milioni di euro all’anno per pareggiare con il Bologna,con tutto il rispetto,in quasi 100 minuti e in 11 contro 9??? Ma @andagn e compagnia hanno i paraocchi o cosa? Conte con questi giocatori sarebbe primo in classifica e con almeno 5 punti sulla seconda! — Albino Riganello (@albyrig) April 16, 2022

Questo non è un allenatore, peggiora sempre squadre e giocatori. Una volta almeno era bravo a gestire, ora manco quello. #AllegriOut è il minimo. — Lello (@lello977) April 16, 2022

#JuveBologna #AllegriOut dopo l’ennesima prestazione deludente è ormai evidente l’assoluta mancanza di una fisionomia di gioco . Non possiamo continuare con Allegri 😩 — Maria Teresa Fonte (@MariaTeresaFon3) April 16, 2022