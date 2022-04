Juventus-Bologna, le formazioni UFFICIALI | Le scelte su Dybala e Bonucci

Juventus-Bologna, dopo i dubbi della vigilia sono arrivate le decisioni ufficiali da parte di Allegri e Tanjga.

Alle 18.30 del Sabato Santo andrà in scena l’interessante e delicato incontro tra la Vecchia Signora e la squadra felsinea di Sinisa Mijhalovic che per i motivi che tutti noi conosciamo continuerà a non presiedere in panchina.

Come accaduto anche in passato, Medel e colleghi stanno dimostrando in queste uscite grande coraggio e spirito, sulla falsariga di qualità che l’ex centrocampista della Lazio ha sciorinato in questi anni, non solo a livello calcistico.

Il Bologna ha pareggiato a Milano due settimane fa e viene dalla vittoria convincente contro la Sampdoria che ha sicuramente acuito fiducia e unità tra le fila romagnole.

Juventus-Bologna, le formazioni ufficiali: così Allegri e Tanjga

La Juventus dovrà dunque scendere in campo con la consapevolezza dei propri mezzi ma al contempo di trovarsi di fronte una squadra attrezzata e che ha già messo in difficoltà diverse top team della Serie A. Vincere permetterebbe di andare a quota 65, a meno uno dal Napoli (atteso lunedì dalla gara contro la Roma) e a cinque e sei punti dalle due milanesi, ambedue uscite vittoriose nell’ultimo turno.

Senza troppe proiezioni future, riportiamo di seguito quelle che sono le formazioni ufficiali dei due allenatori.

Juventus (4-2-3-1): Szczesny; De Sciglio, de Ligt, Chiellini, Pellegrini; Danilo, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Morata; Vlahovic.

Bologna (3-5-2): Skorupski, Soumaouro, Medel, Theate, Dijks, Svanberg, Schouten, Soriano, Hickey, Orsolini, Arnautovic.