Juventus-Bologna, quante assenze per Allegri | Recupero last minute: i convocati

Juventus-Bologna, ci sono assenze importanti per la sfida casalinga contro gli emiliani ma con un recuperato last minute.

Juventus-Bologna, sfida casalinga fondamentale per macinare punti importanti e tentare la consolidazione del quarto posto Champions per la prossima stagione, la squadra di Allegri vuole i tre punti ma deve fare il conto con le tante assenze nonostante un recupero last minute.

Fischio d’inizio previsto per le 18.30, ecco, quindi, i convocati ufficiali della sfida all’Allianz Stadium, con il recupero last minute di Miretti:

Porta: Szczesny, Pinsoglio, Perin

Difesa: De Sciglio, Chiellini, De Ligt, Danilo, Cuadrado, Alex Sandro, Pellegrini Bonucci, Rugani

Centrocampo: Bernardeschi, Rabiot, Zakaria, Miretti

Attacco: Dybala, Vlahovic, Morata, Kean

Juventus-Bologna, Miretti recupera | Scelta tra Bonucci e Chiellini in difesa

Oltre a Miretti, ritorna anche Bonucci nei convocati. Ma giusto ieri in conferenza stampa il mister ha parlato di un dubbio nella scelta di uno dei due centrali titolari. Infatti, almeno stando alle parole di Allegiri, il dubbio sarà nel far giocare uno dei due veterani titolari, proprio in vista della semifinale di Coppa Italia di mercoledì contro la Fiorentina.

Una scelta “obbligata” tra Chiellini e Bonucci a cui si aggiunge il recupero importante di Miretti in un centrocampo decisamente ridimensionato dalle tante, tantissime assenze. L’obiettivo di oggi sarà fare i tre punti e consolidare una posizione tranquilla nelle prime quattro per la qualificazione in Champions League della prossima stagione che verrà. Non sarà semplice ma, nonostante tutto, le risorse per fare la differenza ci sono.