Juventus-Bologna probabili formazioni | Le scelte di Allegri

La Juventus quest’oggi torna in campo alle ore 18.30 per affrontare il Bologna nella giornata numero 33 del campionato italiano.

Una partita da vincere a tutti i costi per i bianconeri, che puntano a rimanere in scia alle prime della classe ma soprattutto a mettere in cassaforte la qualificazione alla prossima Champions League. Obiettivo assolutamente da raggiungere non solo per la vetrina internazionale che la competizione garantisce, ma anche per gli importanti introiti economici. Fondamentali per poter programmare anche il prossimo mercato, con Allegri che attende dei rinforzi in tutte le zone del campo.

Avversario di oggi è un Bologna che non ha particolari assilli di classifica ma non per questo scenderà in campo con un tono dimesso. Anche senza Mihajlovic in panchina i rossoblu stanno dimostrando di essere una squadra coriacea, mai arrendevole, con un Arnautovic in più in attacco a far paura. Una squadra insomma che non andrà sottovalutata.

Per quanto riguarda la formazione, il tecnico livornese oggi pare intenzionato a schierare una squadra offensiva. Con tre trequartisti alle spalle dell’unica punta Vlahovic. Dybala, Morata e Cuadrado con la loro tecnica e i loro movimenti potrebbero mandare in tilt la difesa bolognese. A centrocampo Zakaria-Rabiot, mentre in difesa c’è ancora qualche dubbio da sciogliere. L’impressione è che Allegri si affiderà all’esperienza di Bonucci ed Alex Sandro, ma occhio alle sorprese. Nel Bologna Hickey torna a sinistra, Barrow al fianco di Arnautovic.

Le probabili formazioni di Juventus-Bologna

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Danilo, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Zakaria, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Morata; Vlahovic.

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Svanberg, Schouten, Soriano, Hickey; Barrow, Arnautovic.