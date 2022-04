Calciomercato Juventus, braccio di ferro con l’Inter | Addio low cost

L’estate si sta avvicinando e con essa anche una finestra di trasferimenti nella quale potrebbe spiccare il calciomercato della Juventus.

Cosa succederà nel corso delle prossime settimane è ancora troppo presto per dirlo, ma una cosa è certa. Ovvero che la Juventus cambierà pelle, accogliendo nuovi calciatori in tutte le zone del campo. Per aprire un nuovo ciclo vincente infatti Allegri ha la necessità di avere rinforzi. Anche la difesa non fa eccezione, del resto Bonucci e Chiellini non sono più giovanissimi.

Ecco perché la dirigenza bianconera sta seguendo con particolare attenzione diversi profili, tra cui quello di Rudiger. Tra i possibili colpi a parametro zero sembra essere ormai sfumato Romagnoli, visto che il centrale del Milan nella prossima stagione dovrebbe accasarsi alla Lazio. Colpo di mercato che potrebbe scatenare un effetto domino.

Calciomercato Juventus, duello con l’Inter per Acerbi

Come riporta infatti “Il Messaggero” a quanto pare al termine di questa stagione si separeranno le strade di Francesco Acerbi e della Lazio. Il difensore infatti dovrebbe lasciare i biancocelesti alla ricerca di una nuova avventura calcistica. Il quotidiano spiega come ad essere interessate alle sue prestazioni sono la Juventus di Allegri ma anche l’Inter di Simone Inzaghi. Potrebbe profilarsi dunque un braccio di ferro tra bianconeri e nerazzurri per un centrale che potrebbe essere un ottimo innesto d’esperienza. Non bisogna dimenticarsi come nelle ultime stagioni il rendimento di Acerbi è stato sempre molto positivo, tant’è che da tmpo è nel giro della nazionale azzurra.