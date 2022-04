Calciomercato, 8 milioni in fumo: torna alla Juventus

Calciomercato Juventus, non si eserciterà il diritto di riscatto: ragion per cui, salvo clamorosi colpi di scena, ritornerà in bianconero.

Il pareggio maturato contro il Bologna ha lasciato inevitabilmente l’amaro in bocca in casa Juventus, con i bianconeri che non sono riusciti a sfondare il muro felsineo, acciuffando il pari solo nel finale grazie all’incornata vincente di Dusan Vlahovic su assist alla Del pero di Morata.

Ciò che è mancato alla squadra di Allegri è stata la superiorità numerica sulle fasce: Juan Cuadrado non è riuscito ad incidere come suo solito, finendo con il dialogare in malo modo con Paulo Dybala, protagonista di una delle sue peggiori prestazioni stagionali. Nella seconda frazione di gioco, l’ingresso in campo di Bernardeschi ha garantito maggiore ampiezza alla manovra e un numero cospicuo di rifornimenti dalle corsie esterne, non sempre capitalizzati a dovere. A proposito di esterni, dovrebbe fare il suo ritorno alla casa madre Felix Correia che, stando a quanto riferito da parmalive.it, non dovrebbe essere riscattato dai ducali.

Calciomercato Juventus, il Parma “scarica” Correia: niente riscatto

Lo scarso feeling e con Iachini, con quest’ultimo che in non poche circostanze ha schierato il classe ‘2001 come quinto di centrocampo invece che come esterno puro nel 4-3-3, ha fatto il resto. Con 19 gettoni collezionati e 514 minuti di gioco, il gioiello cresciuto nelle giovanili dello Sporting Lisbona non è riuscito ad incidere, e farà ritorno alla casa madre. Approdato in Emilia con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro, ritornerà alla corte di Max Allegri: staremo a vedere se, poi, Cherubini deciderà di piazzarlo nuovamente in prestito o se si tenterà di centellinarne l’utilizzo in prima squadra, sulla scorta di quanto accorso con Akè.