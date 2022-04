Calciomercato Juventus, tradimento pazzesco: l’esterno vola dai rivali

Calciomercato Juventus, tradimento pazzesco e l’esterno vola dai rivali di sempre. Ecco la situazione aggiornata sul futuro dell’algerino

Tradimento pazzesco che potrebbero portare ad un approdo ai rivali di sempre per la prossima stagione. Con buona pace della Juventus che potrebbe essere bruciata dalla concorrenza. Ma a quanto pare gli incontri ci sono già stati e verranno intensificati nelle prossime settimane. Anche perché il calciatore in questione “vuole assolutamente lasciare il club”.

Il destino di Bensebaini, esterno del Borussia Monchengladbach appare scritto. Ok, non del tutto, è evidente, visto che le cose potrebbero cambiare nello spazio di poco tempo, ma delle indicazioni importanti sono arrivate dal giornalista di Sport1, Patrick Berger, che ha fatto un chiaro quadro della situazione.

Calciomercato Juventus, Bensebaini verso il Dortmund

“Ha già informato i responsabili del club che vuole cambiare aria alla fine della stagione. E, il Borussia Dortmund, lo ha messo nella propria lista. Degli incontri ci sono già stati nel corso della settimana, anche intensi”. Insomma, ci sono i gialloneri su quell’elemento che Cherubini avrebbe messo nel mirino per cercare un sostituto di Alex Sandro il prossimo anno. Sì perché ormai appare chiusa l’esperienza in bianconero del brasiliano che quasi sicuramente lascerà Torino alla fine del campionato per quella che sarà una vera e propria rivoluzione bianconera.

Bensebaini, algerino, 27 anni, con 19 presenze in Bundesliga quest’anno condite da 3 gol e due assist, era un elemento che Cherubini guardava – e guarda ancora – con interesse, vista la possibilità di un colpo low-cost soprattutto per la scadenza di contratto nel 2023 che potrebbe sicuramente far abbassare le pretese del ‘Gladbach. Ma, a quanto pare, il Dortmund fa sul serio e vorrebbe strappare il giocatore ai rivali di sempre. Un’operazione questa non facile, sicuramente. Ma l’accelerata avuta negli ultimi giorni potrebbe essere quella decisiva.