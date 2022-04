Calciomercato Juventus, Cherubini ci ha preso “Gusto”: ecco il Cuadrado 2.0

Calciomercato Juventus, il nuovo duello infiammerà la prossima estate: mossa a sorpresa di Cherubini per il Cuadrado 2.0.

Dopo giorni di intense trattative, alla fine la Juventus ha ufficializzato il rinnovo automatico di Juan Cuadrado: contratto fino al 2023 per “El Panita”, con il quale si è discusso a lungo della possibilità di ammortizzare l’ingaggio, allungando il contratto per un’altra stagione, a cifre inferiori. Proposta al momento rifiutata dall’ex Fiorentina, del quale comunque tutto il management bianconero vuole trovare al più presto un vice all’altezza.

Alla luce della duttilità tattica di Danilo – impiegato sia nella difesa a tre sia come interno di centrocampo – un vero e proprio sostituto di Cuadrado – utilizzato da Allegri, dopo l’infortunio di Chiesa, anche come esterno alto – non c’è. De Sciglio predilige la corsia mancina, e solo in rare circostanze ha presidiato l’out destro. Motivo per il quale, la “Vecchia Signora” sta da tempo tastando il terreno, alla ricerca della soluzione giusta e del profilo ideale da consegnare al proprio allenatore. Nel mirino di “Madama” è finito improvvisamente Raoul Bellanova, autore di una stagione importante in quel di Cagliari: il nativo di Rho, che sarà riscattato dal Bordeaux per circa 8 milioni di euro, ha già una quotazione che supera abbondantemente la doppia cifra. Tuttavia, il classe ‘2000 non è l’unico profilo opzionato dai bianconeri.

Calciomercato Juventus, nome nuovo dalla Francia: sfida all’Atletico Madrid

Secondo quanto riferito da tuttojuve.com, nel mirino degli uomini mercato della Juventus sarebbe finito anche Malo Gusto, laterale destro francese in forza al Lione: in questa stagione, il classe ‘2003 con il passare delle settimane è riuscito a ritagliarsi in pianta stabile un posto da titolare, dopo un inizio in “naftalina”. Sono 31 i gettoni collezionati complessivamente – tra Ligue 1 ed Europa League – impreziositi anche da 4 assist. Terzino di spinta, dalla grande vocazione offensiva, Gusto ha evidenziato miglioramenti importanti che nella fase di non possesso: ragion per cui, potrebbe essere impiegato sia come terzino basso in una difesa a 4, sia come esterno alto in un centrocampo a 5. Duttilità che spiega, ad esempio, il motivo per il quale anche lo stesso Simeone sia da tempo sulle sue tracce: le chances che si possa creano i presupposti per un vero e proprio duello di mercato sembrano esserci tutte.