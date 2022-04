Calciomercato Juventus, salta il rinnovo | Il Campione del Mondo arriva così

Calciomercato Juventus, l’offerta di rinnovo messa sul piatto non lo soddisfa: il colpo deluxe non è affatto impossibile.

La necessità per la Juventus di rinforzare il centrocampo si è palesata in maniera evidentissima contro il Bologna, gara nella quale – anche a causa delle molte assenze – Allegri è stato costretto ad accentrare Danilo, affidandogli le chiavi della mediana, con Rabiot come “spalla”: proprio il francese ha deluso nuovamente le attese, divorandosi un goal a porta sguarnita, a Skorupski battuto. Si prospetta un’estate di rivoluzione totale in un settore del campo che, dopo gli addii di Pirlo, Pogba, Vidal, Marchisio, Pjanic ha vissuto una lenta ed inesorabile fase di involuzione, dettata anche dalla volontà di rinforzare altri reparti.

E così, oltre alla mezzala fisica richiesta da Allegri – il sogno resta sempre Milinkovic Savic, per il quale, però, serviranno almeno 70 milioni di euro anche solo per sedersi al tavolo con Lotito – Cherubini potrebbe decidere di regalare ad Allegri un profilo d’esperienza. Jorginho piace e non poco, ma la sensazione è che il grosso lo farà l’evolvere della situazione economico-finanziaria del Chelsea; in estate, qualche spiffero di mercato ha accostato a “Madama” Toni Kroos, al quale Florentino Perez non sembra essere assolutamente intenzionato a rinnovare il contratto per tanti anni, anzi.

Calciomercato Juventus, frizioni tra Kroos e il Real: rinnovo in bilico

Il tedesco ex Bayern ha il contratto in scadenza nel 2023, e secondo quanto evidenziato da Diario Goal, il Real sarebbe pronto a mettere sul piatto un’offerta di prolungamento annuale, quindi con scadenza 2024. Scelta meditata da parte dei Blancos, che vogliono riservarsi il diritto di proporre o meno un ulteriore rinnovo a seconda delle prestazioni fornite dalla mezzala classe ’90, ormai non più giovanissimo. Scenario che non stuzzicherebbe affatto il nativo di Greifswald, che avrebbe già cominciato a guardarsi attorno, tastando eventuali club pronti a mettere sul piatto offerte intriganti. Tra questi, occhio al Manchester City, con Guardiola da sempre grande estimatore del centrocampista cresciuto nelle giovanili del Rostock, che allenò anche per una stagione. In tutto questo, staremo a vedere se si creeranno i presupposti per un eventuale inserimento della Juventus, a caccia di innesti di qualità per la zona nevralgica del campo.