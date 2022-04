Tanti nomi vengono accostati in questa fase al calciomercato di una Juventus che sta già cercando rinforzi in vista della prossima stagione.

In questo finale la squadra di Allegri è chiamata a dare il massimo per arrivare più in alto possibile in classifica, conquistando l’ambito piazzamento utile per approdare alla prossima Champions League. Quindi si penserà al mercato e a come rinforzare una rosa che in questo campionato ha dimostrato di avere dei limiti. Allegri si aspetta rinforzi e i tifosi altrettanto, pensando anche all’addio di Dybala che lascerà un vuoto importante in attacco.

Volti nuovi dunque in arrivo sicuramente in tutti i reparti, visto che anche la difesa e il centrocampo hanno la necessità di accogliere dei giocatori che possano far compiere alla Juve il tanto agognato salto di qualità.

Calciomercato Juventus, per gli analisti possibili i colpi Rudiger, Jorginho e Raspadori

Secondo i quotisti della Sisal ci sono dei giocatori che hanno davvero concrete possibilità di vestire in futuro la maglia della Juventus. E la conferma arriva dalle quote abbastanza basse. Se ad esempio i colpi Mbappè (33) e Salah (16) sembrano davvero complicati, la quota del passaggio di Raspadori alla Juventus (“solo” 2.5) sembra di fatto non fare altro che confermare come l’attaccante del Sassuolo possa essere il colpo in attacco per affiancare Vlahovic e prendere il posto di Dybala. Anche a centrocampo la quota di Jorginho in bianconero è bassa, solo 3.50. Anche in questo caso sarebbe un colpo sensazionale, quel playmaker che la Juve cerca da tempo. Anche in difesa i quotisti Sisal danno per molto probabile (2.50) l’approdo di Rudiger a Torino. Il calciatore tedesco è in scadenza di contratto con il Chelsea. Un tris di acquisti possibili davvero da sogno per Allegri e i tifosi bianconeri.