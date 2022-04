Calciomercato Juventus, un argentino per Allegri: via libera pazzesco

By

Calciomercato Juventus, Allegri potrebbe avere una grande sorpresa sul mercato. Un argentino davvero davvero importante, ecco chi.

Calciomercato Juventus, i bianconeri sognano in grande. In lista di Cherubini sarebbe finito un nome che oltre ad essere garanzia assoluta è anche praticabile economicamente. Si tratta di un giocatore ideale per il mister.

La Juventus, infatti, sarebbe piombata su Paredes. Il centrocampista argentino è in uscita dal Psg e potrebbe ritornare in Serie A. Un giocatore che è anche una garanzia sotto tutti i punti di vista, specialmente dei risultati. Ora il suo addio potrebbe rappresentare l’occasione imperdibile.

Calciomercato Juventus, Paredes il nome giusto in mediana

Ma Paredes dal Psg non sarebbe l’unico argentino in uscita visto che, come scrive ‘l’Equipe’ anche Di Maria potrebbe lasciare il club francese.

E poi anche l’attaccante Mauro Icardi che non sembra più essere al centro del progetto. Una vera e propria epurazione di argentini che per motivi diversi potrebbero lasciare il club francese. Ovviamente la Juventus si concentra sulla possibilità di arrivare a Paredes proprio per caratteristiche tecniche ma Di Maria è comunque un giocatore interessante che potrebbe garantire una possibile grande occasione.