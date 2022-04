Calciomercato Juventus, finalmente Milinkovic: lo scambio su input di Sarri

Calciomercato Juventus, piace da matti all’allenatore biancoceleste: potrebbe diventare una contropartita per arrivare al serbo.

È ormai diventato un “tesoretto” dal valore non indifferente, anche se non monetario. Che potrebbe presto diventare un’importante pedina di scambio e permettere alla Juventus di realizzare uno dei suoi grandi sogni in vista del prossimo mercato estivo.

Sono tanti difatti i nomi che i bianconeri seguono da mesi con enorme interesse. Si contano sulle dita di una mano invece quelli che il direttore sportivo Federico Cherubini, se potesse, porterebbe a Torino anche domani stesso. Uno di questi è Sergej Milinkovic-Savic, che da qualche stagione figura stabilmente nel “gotha” dei migliori centrocampisti del massimo campionato italiano. Il nazionale serbo sta incantando anche in questo campionato e sembra pronto per fare il grande salto, sposando la causa di un top club europeo. Dai suoi piedi, sabato scorso, è partito il cross decisivo che ha permesso ad Immobile di trovare il fondo della rete ed alla Lazio di evitare in extremis la sconfitta con il Torino. Un calciatore totale, capace di abbinare splendidamente fisico e tecnica. In poche parole il prototipo perfetto per ridare vigore ad un centrocampo bianconero che troppo spesso non si è rivelato all’altezza della situazione.

Calciomercato Juventus, Sarri si è “innamorato” di Fagioli

Il corteggiamento è partito da tempo, Milinkovic-Savic avrebbe fatto capire di gradire la destinazione Torino ma c’è il grosso ostacolo della Lazio. Che difficilmente lo lascerà partire per una cifra inferiore agli ottanta milioni di euro. Servirebbe dunque una potenziale contropartita in grado di “ammorbidire” il presidente biancoceleste Claudio Lotito, convincerlo a cedere una delle sue gemme più preziose.

La pedina di scambio in questione potrebbe essere Nicolò Fagioli, il giovane centrocampista di proprietà della Juventus rivelazione del campionato di Serie B con la maglia della Cremonese. Un profilo che, secondo il Messaggero, avrebbe letteralmente conquistato Maurizio Sarri. L’ex allenatore della Juve, oggi alla Lazio, sarebbe disposto a tutto pur di mettere le mani su Fagioli e un suo eventuale arrivo a Roma indorerebbe la pillola della probabile partenza del forte centrocampista serbo.