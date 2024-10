Milik saluta a gennaio, la Juve piazza il colpo sensazione in attacco

La Juventus pronta a cambiare pelle in attacco già a gennaio: Milik verso la cessione, Giuntoli vuole piazzare il colpaccio

Manovre di mercato importanti in vista in casa Juventus per quanto riguarda la sessione di gennaio dove i bianconeri sono chiamati a rinforzare il proprio reparto offensivo se vuole continuare a lottare per lo scudetto con Inter e Napoli.

Al momento, Thiago Motta ha a disposizione il solo Vlahovic come punta centrale ed il serbo è l’unica soluzione da inizio stagione. L’infortunio che gli ha fatto saltare gli Europei sta ancora tenendo fuori dal terreno di gioco ad Arkadiusz Milik ed il tecnico bianconero non ha una valida alternativa a Vlahovic, tanto che nell’ultimo match contro l’Inter è sceso in campo Mbangula al suo posto.

Per questo motivo, Giuntoli ha iniziato a sondare diverse piste per rinforzare l’attacco e sta anche pensando di mandare via Milik che, allo stato attuale delle cose, è più un peso che un aiuto. Sono tanti i nomi nella lista del ds bianconero che, però, ha ora in cima alle sue preferenze un solo giocatore ovvero Joshua Zirkzee che può lasciare il Manchester United dopo l’esonero di Ten Hag.

Juventus, Milik ai saluti: Giuntoli pronto a piazzare il colpo Zirkzee

Che la Juventus debba rinforzare il proprio reparto offensivo non è un segreto e Cristiano Giuntoli si è già messo al lavoro per dare ulteriori soluzioni a Thiago Motta a partire dal prossimo gennaio. In cima alla lista del ds bianconero c’è di nuovo quel Joshua Zirkzee inseguito a lungo in estate proprio su richiesta dell’allenatore italo-brasiliano che sogna di poterlo allenare anche a Torino.

L’esonero di Ten Hag da parte del Manchester United può favorire in questo senso la Juventus che potrebbe acquistare l’olandese in prestito, magari inserendo un’opzione di riscatto da esercitare a giugno. Fin qui, Zirkzee non ha impressionato a Manchester e l’addio di Ten Hag può spingere ancor di più l’olandese verso un ritorno in Serie A dove lo scorso anno ha fatto fuoco e fiamme, trascinando il Bologna verso una storica qualificazione in Champions League.

Prima, però, bisognerà vedere quale sarà la volontà non solo dei Red Devils, ma anche del nuovo allenatore che salvo sorprese dovrebbe essere Ruben Amorim. Spetterà al tecnico portoghese decidere se puntare su Zirkzee e dargli una chance di redimersi agli occhi dei tifosi o di dare l’ok al suo trasferimento. La Juventus aspetta e spera, tenendo però gli occhi anche sulle alternative all’olandese che sono Beto dell’Everton, Kalimuendo del Rennes e Bonny del Parma.