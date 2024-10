Affare low cost, il sostituto di Bremer è stato scelto

La questione legata alla sostituzione dell’infortunato Bremer resta apertissima: scelta low cost della Juventus

Al di là del rendimento in campo, in casa bianconera è ancora una volta il calciomercato a tenere banco. La Juventus valuta le prossime mosse in vista della riapertura della sessione di gennaio. Ed una in particolare riguarderà il rimpiazzare un pilastro, un uomo insostituibile per Allegri prima e Thiago Motta poi.

Una delle questioni più gravose che la dirigenza della Juventus dovrà molto presto affrontare riguarda la difesa. Perché il gravissimo infortunio occorso a Gleison Bremer nelle scorse settimane lascia un buco difficile da colmare al centro della difesa. Il pilastro della retroguardia di Thiago Motta ne avrà per diversi mesi: il suo rientro in campo è previsto per la prossima estate, in occasione del Mondiale per Club. A questo punto Cristiano Giuntoli sta già muovendosi per portare un profilo già pronto per dare una mano alla retroguardia bianconera: i nomi sul tavolo, come spesso accade, sono innumerevoli.

La prestazione di Danilo contro l’Inter, in tal senso, ha messo fretta alla dirigenza: serve un centrale, il prima possibile. Ecco quindi che il mese di gennaio può rappresentare il palcoscenico ideale per portare a Torino un nuovo difensore. Come riferito anche da ‘Calciomercato.it’, la questione legata a Milan Skriniar in uscita dal PSG resta complessa: per lo slovacco servirebbe che il club parigino pagasse gran parte dell’oneroso stipendio dell’ex interista. Al di là del possibile ritorno di fiamma per Kiwior dell’Arsenal, già accostato in estate alla Juventus, la dirigenza avrebbe in mente un profilo low cost che sarebbe perfetto in attesa del ritorno in campo di Bremer.

Bremer rimpiazzato: idea low cost in Serie A

Occhi puntati in Serie A che, come spesso accade, può regalare sorprese. Ed in questo caso il prossimo difensore centrale della Juventus potrebbe essere un rinforzo a costi decisamente contenuti ma dal sicuro rendimento.

Si parla di Ardian Ismajli, una delle sorprese dell’Empoli di D’Aversa che tanto bene sta facendo in questo primo scorcio di stagione. Il 28enne di origini kosovare ma nazionale albanese ha una valutazione inferiore ai 5 milioni di euro. Inoltre il suo stipendio è decisamente all’interno dei parametri imposti dai vertici bianconeri: ora come ora, Ismajli guadagna 700 mila euro netti a stagione. Il contratto dell’albanese con l’Empoli scadrà il 30 giugno 2025 e al momento pare proprio che di rinnovo non si parli minimamente.

Potrebbe dunque approfittarne Giuntoli per regalare a Thiago Motta dal sicuro rendimento senza andare ad incidere sulle finanze del club bianconero. La Juventus può chiudere il colpo Ismajli, dando modo al centrale di mettersi in mostra e a Bremer di tornare con tranquillità a fine campionato. Per il classe ’96, fino a questo momento, 9 apparizioni in campionato con 810′ in campo agli ordini di D’Aversa.