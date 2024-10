Calciomercato Juventus, scambio a sorpresa: Giuntoli ‘saluta’ il suo pupillo

Calciomercato Juventus, scambio a sorpresa per arrivare al colpo grosso. Giuntoli in questo modo saluta il suo pupillo. La situazione

Il pupillo di Giuntoli, o almeno uno dei pupilli dell’attuale direttore tecnico della Juventus, non dovrebbe fare il percorso direzione Torino. C’è da dire che il dirigente bianconero ci ha pensato e ci ha forse anche provato nel corso della passata estate, ma senza riuscire nell’intento.

Una possibile operazione che comunque era rimasta in piedi: si sa, quando le cose non si chiudono del tutto, né in un senso e nemmeno in un altro, allora rimane una piccola speranza di riuscirci poi nel futuro. Ma a quanto pare, almeno stando alle informazioni che sono state riportate da tuttomercatoweb, quel Giacomo Raspadori, portato proprio da Giuntoli al Napoli, potrebbe essere inserito in un’operazione di mercato che potrebbe fare realmente fare il salto di qualità agli azzurri. Non si parla di gennaio, impossibile farlo tra poco tempo, ma le grandi squadre iniziano già a valutare per la prossima stagione.

Calciomercato Juventus, scambio Raspadori-Lookman

Il Napoli a quanto pare potrebbe sondare il terreno per Ademola Lookman, giocatore dell’Atalanta, che è stato ad un passo dal Psg la scorsa estate, e che potrebbe essere uno dei pezzi pregiati che la Dea potrebbe cedere nella prossima stagione. Non un’operazione tutta cash, il costo infatti del cartellino si aggira intorno ai 60-70 milioni di euro, ma un’operazione da fare con l’inserimento di una contropartita tecnica, che sarebbe stata trovata in Raspadori, appunto, uno dei pupilli di Giuntoli.

“L’inserimento del cartellino dell’ex Sassuolo nell’operazione consentirebbe al club partenopeo di ridurre sensibilmente l’esborso economico per quello del nigeriano e, al contempo, permettere all’Atalanta di sostituire Lookman con un calciatore da tempo sul taccuino della Dea”. Siamo solamente alle ipotesi al momento, ma è un’ipotesi che comunque rimane in piedi ed è un’ipotesi che potrebbe diventare qualcosa di diverso nei prossimi mesi. Niente Juventus, quindi, per Raspadori.