Locatelli via, il sostituto arriva dalla Serie A

La Juventus potrebbe sacrificare uno dei suoi titolari, ovvero Manuel Locatelli, per arrivare ad un altro innesto a centrocampo.

In estate moltissimi tra tifosi ed addetti ai lavori hanno esaltato il lavoro eseguito dalla Juventus sul mercato. I bianconeri hanno attuato quasi una rivoluzione in rosa, spendendo quasi 180 milioni di euro in nuovi acquisti e liberandosi di numerosi elementi considerati dei ‘rami secchi’ dal nuovo allenatore Thiago Motta.

Uno dei reparti maggiormente toccati dai cambiamenti estivi è stato quello di centrocampo. La Juve ha perso elementi come Adrien Rabiot, svincolatosi a fine stagione, o i vari Kostic, Barrenechea ed Alcaraz, elementi certamente non considerati intoccabili. Ma il bello sta negli acquisti in mediana: il d.s. Giuntoli ha strappato il sì di un terzetto di centrocampisti di tutto rispetto, come Kephren Thuram, Douglas Luiz e Teun Koopmeiners.

Eppure in campionato, a mantenere il suo posto da titolarissimo, c’è sempre Manuel Locatelli. Il calciatore italiano, cresciuto nel Milan ed esploso nel Sassuolo prima di passare in bianconero, è infatti considerato un punto fermo. Peccato che ultimamente le sue prestazioni siano un po’ troppo altalenanti, mentre Motta vorrebbe più linearità e gioco arioso dai propri centrocampisti. Ecco perché il futuro dell’ex rossonero è assolutamente tutto da decifrare.

Locatelli sacrificato per il talento dell’Empoli

Ciò che convince ancora poco di Locatelli è la sua staticità, l’essere un centrocampista sicuramente generoso ma meno dinamico di ciò che intende Thiago Motta. Basti pensare ai mediani che ha lanciato a Bologna, come Freuler, Aebischer, Ferguson e Moro, tutti calciatori di grande intensità e duttilità.

L’ultima idea per migliorare ulteriormente la qualità e il dinamismo del centrocampo bianconero si chiama Jacopo Fazzini. Ovvero il talentuoso calciatore dell’Empoli, classe 2003, che si sta mettendo in mostra con personalità e qualità nella formazione toscana. Un vero e proprio gioiello del calcio italiano.

L’idea del club bianconero è quella di sacrificare Locatelli, attenendo un’offerta importante dall’estero, anche a gennaio prossimo. In caso di cessione del 26enne, la Juve virerebbe immediatamente su Fazzini. I due sono calciatori molto diversi, poiché il primo è un mediano-regista che ama giocare davanti alla difesa, mentre l’altro è più una mezzala offensiva. Ma nei piani di Motta sembra che l’empolese possa rientrare perfettamente.

L’Empoli pretende minimo 15 milioni di euro per lasciar partire il talento nativo di Massa. Per Fazzini sarebbe una opportunità incredibile quella di passare così giovane in un club come la Juventus. Ma tutto dipenderà dalle uscite, in particolare quella già citata di Locatelli, che ha diversi estimatori in Premier League.