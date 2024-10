Tegola Juventus: si allungano i tempi di recupero per un big

Tegola Juventus. Il periodo nero per la formazione di Thiago Motta sembra non avere mai fine. Le cattive notizie sono il filo ‘nero’ del momento.

Nella stagione della Juventus c’è una data spartiacque. E terribilmente ingannevole. Ha rappresentato la serata della rinascita dell’orgoglio bianconero, salvo poi trasformarsi nel più funesto dei boomerang.

02-10-2024, Lipsia. La seconda sfida di Champions League ed il secondo trionfo della Juventus. Una gara vinta in inferiorità numerica dopo l’espulsione di Michele Di Gregorio e dopo che la formazione di Thiago Motta ha perduto, in una manciata di minuti iniziali, prima Gleison Bremer e poi Nico Gonzalez. Per il difensore centrale brasiliano si è subito temuto il peggio ed il peggio è puntualmente arrivato. Stagione conclusa. Per il giocatore argentino, ex viola, il problema alla coscia destra sembrava potesse risolversi in tempi più brevi. Invece occorrerà attendere ancora.

Dopo il ritorno, contro il Parma, di Teun Koopmeiners, per quando è previsto il rientro dell’argentino?

Tegola Juventus: rinviato il ritorno di Nico Gonzalez

L’andamento lento della Juventus in queste prime dieci giornate di campionato, condite soltanto da quattro vittorie e da ben sei pareggi, è sostanzialmente dipeso dai numerosi, e prestigiosi, infortuni che hanno falcidiato la rosa di Thiago Motta.

Ad uno ad uno tutti i grandi colpi di mercato dell’estate sono stati colpiti dalla malasorte. In ordine sparso da Khéphren Thuram a Francisco Conceicao, da Teun Koopmeiners a Douglas Luiz fino a Nico Gonzalez. La perdita più grave ha riguardato una ben nota colonna bianconera, Gleison Bremer, già alla terza stagione in bianconero. Per quanto attiene il ritorno in campo di Nico Gonzalez, secondo quanto risulta al Corriere dello Sport, l’argentino potrebbe ritornare disponibile per la sfida di Champions League contro il Lille o per la stracittadina contro il Torino. Pertanto niente Udinese. Ad uno ad uno tutti i grandi colpi di mercato dell’estate stanno ritornando in campo.

Thiago Motta spera che il buio si diradi in fretta e ritorni un po’ di luce. Insieme ai suoi ‘celebri’ campioni.