Calciomercato Juventus, il “Vlahovic” della difesa arriva dalla Ligue 1: blitz decisivo la scorsa settimana e adesso si punta a chiudere

L’identikit sembra essere quello giusto, visto che nonostante l’età, ha delle doti fisiche imponenti e soprattutto nel corso di questo periodo ha collezionato molte presenze con il Monaco, che spera, comunque, di ricavarci qualcosa tipo oltre i 30 milioni di europer il suo cartellino.

La Juve, che nella passata stagione – spiega il Corriere dello Sport – è stata davvero vicinissima a chiudere il colpo, potrebbe cercare di piazzarlo in maniera definitiva la prossima estate anche perché, servirà eccome, un difensore centrale visto che il futuro di Chiellini non è chiaro. Ma, in ogni caso, il capitano non garantisce più le presenze che servono per rimanere tranquilli. Insomma, l’affondo ci sarà, eccome.

Calciomercato Juventus, Badiashile nel mirino

Il nome così come vi abbiamo raccontato in questi giorni, è quello di Badiashile, difensore centrale del Monaco, 21 anni, mancino, che sembrerebbe essere il vero obiettivo della Juventus per la prossima stagione visti i tentennamenti di Rudiger e anche le richieste d’ingaggio del difensore tedesco in uscita dal Chelsea. La Juve ha messo nel mirino il promettente difensore da un poco di tempo e adesso sembra essere decisa a tentare l’affondo definitivo, anche se a quanto pare ci sono molti club europei che lo hanno messo sotto la propria lente d’ingrandimento.

Il blitz c’è stato la scorsa settimana nel Principato, con gli osservatori bianconeri che lo hanno visto da vicino. E ci sarebbe stato anche un incontro con l’entourage del calciatore che già la scorsa estate aveva visitato la città di Torino. Un segnale che si era proprio alla fine dell’operazione ma poi, non si conoscono i motivi, non se ne fece nulla. Sarà lavolta buona?