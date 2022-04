Calciomercato Juventus, fumata grigia: 3 milioni che rimettono in gioco Allegri.

L’inizio del calciomercato è sempre più vicino, le trattative entrano nel vivo. Si sa, un nuovo acquisto è sempre ben accetto, soprattutto se di un certo spessore come in questo caso. La possibilità di un suo approdo in bianconero riscalda infatti gli animi di tutti…

Arriva direttamente dal Real Madrid un possibile nuovo acquisto della Juventus. Egli ,che non sta però trovando la continuità sperata, +potrebbe essere uno dei giocatori in partenza questa estate vista la numerosità dei calciatori che schierabili nel suo ruolo di ala destra. In quel ruolo, infatti, al Real Madrid sono ormai in troppi: Bale, Asensio, Vasquez, Hazard e Rodrygo, con quest’ultimo che ultimamente ha “sfornanto” spesso prestazioni di un certo livello.

Calciomercato Juventus, per Allegri può arrivare Asensio

Tra quelli citati, il giocatore che potrebbe accostarsi alla Juventus, è Marco Asensio, cresciuto nelle giovanili del Maiorca e al Real Madrid dal 2016. Nonostante le 36 apparizioni stagionali e i 10 goal realizzati, egli resta tra i profili che potrebbero lasciare Madrid in estate perchè , detto sinceramente, da lui Ancelotti si sarebbe aspettato molto di più. Secondo quanto riportato da “Defensacentral.com” la dirigenza dei Blancos starebbe infatti pensando di cedere il giocatore spagnolo in scadenza contrattuale nel 2023. Sempre il quotidiano online, però, descrive come al momento la squadra più vicina a lui sia il Milan, anche se per i rossoneri l’ingaggio dello spagnolo potrebbe rappresentare un problema: Maldini& Co. sono infatti arrivati a offrire per ora 5 milioni a stagione al talento a fronte di una richiesta minima di 7/8 milioni a stagione. Le parti sembrano vicine, ma non così tanto: è in questo spiraglio infatti che Cherubini potrebbe gettarsi a capofitto per cercare di portare a Torino un giocatore molto molto promettente, che potrebbe far fare alla Juventus quel salto di qualità che manca da tempo…