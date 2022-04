Calciomercato Juventus, il “ritorno” del figlio d’arte | Ufficiale la prima firma

Calciomercato Juventus, l’attaccante cambia agente: addio a Mino Raiola. Si aprono le porte della Serie A per lui?

Con l’Italia c’è un rapporto speciale, di “sangue”. Difatti è stato proprio il Belpaese a dargli i natali venticinque anni fa circa. Suo padre a quel tempo militava nel Parma e si stava affermando come uno dei migliori difensori della Serie A. Poi passò alla Juventus, dove fu tra i protagonisti di un ciclo memorabile, lasciando un ottimo ricordo tra i tifosi bianconeri.

Anche se in ruoli diversi, i suoi figli stanno cercando di seguire le sue orme. Stiamo ovviamente parlando di Lilian Thuram, ex colonna della difesa juventina nonché della nazionale francese, con la quale si è laureato campione del mondo e d’Europa rispettivamente nel 1998 e nel 2000. Suo figlio Marcus, classe ’97, è un talentuoso attaccante in forza al Borussia Monchengladbach, oggi alle prese con un brutto infortunio al ginocchio. Thuram junior la scorsa estate fu vicino al trasferimento in Italia: come ricorda calciomercato.it, stava per cedere alle lusinghe dell’Inter, che però sul più bello dovette mollare tutto per via dei guai fisici che hanno finito per condizionarne la stagione.

Calciomercato Juventus, Marcus Thuram cambia procuratore

Accostato più volte anche alla Juventus, Marcus Thuram sembrerebbe destinato a lasciare la Bundesliga una volta terminato il campionato. E la voglia di giocare nel Paese in cui è nato, stando alle ultime indiscrezioni, è forte. Lo seguono anche in Premier League ma la sua prima scelta sarebbe l’Italia. Peraltro il suo contratto scadrà nell’estate 2023 e il Borussia potrebbe decidere di liberarlo ad un prezzo inferiore rispetto ai circa 25 milioni che richiedeva ad inizio stagione.

Un indizio importante è il cambio di agenzia, avvenuto proprio in queste ore: Thuram ha detto addio al suo storico procuratore Mino Raiola per entrare nella “squadra” di Sport Cover, che fa capo all’agente francese Meissa N’diaye.