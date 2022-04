Calciomercato Juventus, Allegri rivuole il suo pupillo: pazza idea in Ligue 1

Calciomercato Juventus, Massimiliano Allegri vorrebbe il suo pupillo, quel colpo mai centrato. Pazza idea che arriva dalla Ligue 1

Un pupillo mai dimenticato. Un colpo che Allegri non è mai riuscito a piazzare ma che ha sempre girato nell’ottica dell’allenatore bianconero che forse, almeno secondo quanto riportato da calciomercato.it, potrebbe averlo la prossima stagione. Una pazza idea dalla Ligue 1, dopo quella che ha visto la Juventus essere tra quelle squadre che hanno piazzato un interesse per l’argentino, in scadenza di contratto con il Psg, Di Maria.

E sempre dallo stesso club francese potrebbe arrivare un altro colpo per Massimiliano Allegri. Uno di quelli che il tecnico ha cercato in passato come detto. Parliamo di Draxler, che ha 28 anni, molto più giovane quindi di Di Maria, e che potrebbe essere un colpo grosso per la prima linea nella prossima stagione. In questo caso, lo stipendio del calciatore, si aggira intorno ai 7 milioni di euro. Il suo contratto con la squadra di Leonardo scade nel 2024, e il suo valore si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Una cifra che comunque appare abbordabile.

Calciomercato Juventus, c’è l’ipotesi Draxler

Al momento è solamente un’ipotesi ovviamente. Ma la trattativa, vista la rivoluzione che ci potrebbe essere dentro il Psg potrebbe decollare nei prossimi mesi. Draxler, che anno dopo anno gioca sempre di meno al Psg, potrebbe essere quell’elemento in grado di aiutare Massimiliano Allegri in alcune scelte sulla prima linea nella prossima stagione.

Anche perché, le qualità tecniche di Draxler non sono mai state in discussione. Giocatori così sono sempre piaciuti a Massimiliano Allegri.