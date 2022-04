Calciomercato Juventus, l’annuncio ufficiale di Salah che fa sognare Allegri

Calciomercato Juventus, non sono passate inosservate le dichiarazioni del campionissimo egiziano. Di seguito il virgolettato.

Dopo aver strappato il pass per la finale di Coppa Italia contro l’Inter, gli uomini di Allegri si preparano adesso alla trasferta di Genoa contro la rosa di Blessin.

La finalità resta sempre quella di preservare il quarto posto e, dunque, garantirsi a fine anno i necessari introiti Champions per dare respiro alle casse di Agnelli e permettere a Cherubini e colleghi di intervenire felicemente sul mercato.

Come più volte evidenziato, gli aspetti sui quali intervenire sono numerosi e sicuramente, così come in tante altre città, a Torino si assisterà ad una massiccia serie entrate e uscite in vista della prossima stagione.

Calciomercato Juventus, annuncio di Salah sul proprio futuro

Servirà comunque un programma volto a creare una sorta di sistema gerarchico, dando priorità a quegli acquisti considerati impellenti da Allegri e da concretizzare nel minor tempo possibile.

Non è forse questo il caso di Salah, in scadenza contrattuale con il Liverpool e rappresentante per la società una più che nobile soluzione per rinforzare l’attacco, soprattutto alla luce della quasi certa sortita di Dybala.

Corteggiato già prima del suo passaggio alla Roma, l’egiziano ha solo un anno di contratto con il Liverpool e ha recentemente commentato così la sua situazione ai microfoni di FouFourTwo.

“Ho solo un anno di contratto rimanente e i tifosi sanno bene cosa voglio. Non mi interesse solo dell’aspetto economico legato al contratto e quindi non so ancora risponderti sul mio futuro. Non ti posso rispondere”.