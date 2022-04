Calciomercato Juventus, bye bye Szczesny: sostituto in Premier League

Calciomercato Juventus, nonostante le recenti prestazioni il futuro del polacco potrebbe essere lontano da Torino.

Potrebbe non bastare l’ottima seconda parte di stagione, in cui è riuscito tutto sommato a riscattare l’inizio deludente. Nonostante si sia rivelato impeccabile negli ultimi tempi, in particolar modo quando si è trattato di neutralizzare i calci di rigore, il futuro di Wojciech Szczesny potrebbe essere lontano da Torino.

L’indiscrezione arriva dalla Spagna e precisamente dalla redazione del quotidiano catalano sport.es. La possibile motivazione del divorzio con il polacco? Massimiliano Allegri. Che a quanto parte non sarebbe pienamente soddisfatto del suo estremo difensore. All’allenatore livornese, secondo quanto riportano dalla Catalogna, non sono piaciute le ultime prestazione dell’ex numero uno di Arsenal e Roma, da ormai cinque stagioni in maglia bianconera. E avrebbe già individuato un possibile sostituto: si tratta di Emiliano Martinez, 29enne portiere argentino oggi in Inghilterra all’Aston Villa.

Calciomercato Juventus, Allegri avrebbe richiesto Martinez dell’Aston Villa

Per sport.es Allegri ha una certa “fissa” per il pipelet dei Villans, titolare anche della nazionale albiceleste con la quale si è laureato campione del Sudamerica la scorsa estate. Con il “collega” Szczesny, Martinez ha in comune i trascorsi all’Arsenal, visto che è proprio dalla capitale inglese che “El Dubi” si trasferì nel settembre 2020 a Birmingham. Non un’operazione facile però per la società bianconera, che per avere Martinez dovrà fare un’offerta consistente all’Aston Villa. Già , perché il portiere nativo di Mar del Plata ha un contratto fino al 2027 e i Villans non se ne priveranno facilmente.