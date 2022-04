Calciomercato Juventus, caccia al nuovo Marchisio | “Assist” ufficiale

Calciomercato Juventus, la società è alla caccia del nuovo Marchisio. E arriva anche l’assist ufficiale dell’obiettivo bianconero per la prossima stagione

Un centrocampista importante, uno di quelli che come caratteristiche assomigliano a Claudio Marchisio, che ha lasciato il calcio troppo presto per dedicarsi ad altro nella propria vita. Un elemento in grado di garantire non solo geometrie, ma anche inserimenti. La Juve, in testa, ha già qualche idea. E adesso anche il giocatore lancia un assist ufficiale per la prossima stagione.

Ci sono pochi dubbi che nel mirino di Cherubini ci sia finito anche Frattesi, il centrocampista del Sassuolo che fa anche gola all’Inter. E lo stesso ha rilasciato un’intervista a TuttoSport, spiegando quali sono i propri obiettivi per il futuro. L’apertura c’è, è reale, e non ci sono discussioni. E i tifosi possono anche iniziare a sognare.

Calciomercato Juventus, le parole di Frattesi

A specifica domanda, dopo una foto postata da Marchisio sui social, inondata dai “portalo alla Juve”, Frattesi ha risposto in questo modo: “Sicuramente fa piacere, è certo. Con Claudio avevamo fatto una cena tra amici. Ma non penso che questo sia il momento giusto per parlare di queste cose – ha spiegato – e adesso penso solamente a finire bene la stagione, poi quest’estate si vedrà”. Insomma, come detto, un addio al Sassuolo è nell’ordine delle cose per Frattesi, che potrebbe davvero lasciare il neroverde per trasferirsi in una big del calcio italiano.

Come detto prima c’è anche l’Inter sul giocatore: Marotta vorrebbe un pacchetto che comprenda anche Scamacca ma ha anche capito che le richieste del Sassuolo sono importanti. Un inserimento di Cherubini soprattutto per il centrocampista ci potrebbe anche stare. L’assist è realmente servito.