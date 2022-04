Calciomercato Juventus, restyling clamoroso: poker di colpi da sballo

Nel prossimo calciomercato la Juventus di Allegri sembra intenzionata a cambiare diverse pedine per essere sempre più competitiva.

Vincere lo scudetto e fare un cammino importante in Europa saranno le missioni future più importanti da compiere per la squadra bianconera. Che tuttavia in estate vedrà sembra ombra di dubbio delle novità nel suo organico. Del resto la Juve è già destinata a perdere un pezzo grosso come Dybala, destinato a partire a parametro zero. E potrebbe non essere il solo che lascerà Torino dopo questo campionato.

E allora quale sarà la strategia del club per il futuro? Al momento è complicato dirlo, molto dipenderà anche dalla volontà del club riguardo i giocatori che torneranno dal prestito e dalle cessioni che saranno effettuate. Al momento però sembrano essere quattro le priorità riguardo i nuovi innesti.

Calciomercato Juventus, non solo l’attacco è la priorità

L’erede di Dybala chi sarà? Da Di Maria a Zaniolo, sono tanti i nomi accostati ai bianconeri. Che senza dubbio in attacco dovranno ingaggiare un campione, un elemento in grado di fare la differenza in serie A e in Europa. La priorità per il momento pare essere proprio l’arrivo di un elemento nel reparto offensivo. Ma anche a centrocampo servirà quantomeno una pedina. Molto dipenderà dalle cessioni, Fagioli potrebbe rimanere. Playmaker o mezzala, alla Juve serve un calciatore che sappia elevare la qualità del gioco di Allegri. Novità sicure anche in difesa. Indipendentemente dalla permanenza o meno di Chiellini, la Juventus deve cercare un altro difensore centrale. E anche a sinistra si cambierà: Alex Sandro potrebbe lasciare l’Italia e al suo posto occorrerà trovare un altro cursore che garantisca corsa e capacità di leggere bene tatticamente le partite.